CALCIOMERCATO MILAN AURIER / Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha riportato entusiasmo e punti in casa Milan, ma i rossoneri potrebbero non fermarsi qui. Dopo gli arrivi anche di Begovic per sostituire Reina, e Kjaer per rinforzare il pacchetto arretrato, la dirigenza meneghina potrebbe andare a caccia di un nuovo esterno basso.

L'ultima voce in tal senso rimbalza direttamente dall'Inghilterra col portale 'football.london' che rilancia un possibile assalto nei confronti di Serge. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Suso vuole la cessione: fissato il prezzo

Calciomercato Milan, torna di moda Aurier: le cifre

Stando a quanto sottolineato dal portale inglese il Milan sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 17,5 milioni di euro per il terzino ivoriano del Tottenham. Gli 'Spurs' considerano però la cifra troppo bassa e gradirebbero un'offerta più vicina ai 30 milioni di euro, gli stessi spesi per acquistarlo dal Paris Saint-Germain. Si parlò di Aurier anche nel corso dell’estate salvo poi esplodere tutto in una bolla di sapone. Ora invece potrebbe tornare di moda anche se il contratto fino al 2022 e le alte richieste dei londinesi complicano l'eventuale affare. Con la partenza di Trippier inoltre l'ivoriano ha anche trovato maggiore continuità e Mourinho non ha di certo intenzione di regalarlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma e Inter, ULTIME CM.IT e retroscena sullo scambio Politano-Spinazzola

Calciomercato Milan, conferme dalla Francia: contatti per il colpo!