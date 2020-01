DIRETTA LAZIO CREMONESE - La Lazio ospita la Cremonese in una sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I biancocelesti di Inzaghi, campioni in carica e reduci da dieci vittorie di fila in campionato, vogliono difendere il titolo conquistato lo scorso maggio, mentre i grigiorossi di Rastelli, che nei turni precedenti hanno elimanto nell'ordine Virtus Francavilla, Verona ed Empoli, sognano il colpaccio.

In caso di parità al 90esimo si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Proto; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Patric, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony; Adekanye, Immobile. All. Inzaghi

CREMONESE (3-5-2): Agazzi; Bianchetti, Caracciolo, Terranova; Zortea, Arini, Deli, Castagnetti, Renzetti; Palombi, Ciofani. All. Rastelli