Calciomercato Inter, inserimento dalla Serie A per Giroud

CALCIOMERCATO INTER GIROUD LLORENTE / In attesa di ufficializzare l'ingaggio di Stanislav Lobotka che ha già sostenuto le visite mediche ed è atteso oggi a Castel Volturno, il Napoli sta lavorando su diversi fronti e nelle ultime ore avrebbe tentato lo 'sgambetto' all'Inter. Lo riferisce 'Tuttosport' secondo cui il club di DeLaurentiis si sarebbe inserito nella trattativa tra i dirigenti nerazzurri e il francese Olivier Giroud, in scadenza di contratto col Chelsea ed in uscita a gennaio.

Il tentativo nasce dal fatto che Fernando, si legge, potrebbe essere ceduto in prestito alche ha bisogno di un attaccante dopo l'infortunio di. Giroud, però, avrebbe già detto sì all'Inter che sta cercando di limare le richieste economiche dei 'Blues'. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

