DIRETTA NAPOLI PERUGIA - Il Napoli ospita il Perugia in una sfida di sola andata valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I partenopei, che dall'arrivo di Gattuso in panchina hanno centrato una vittoria a fronte di tre sconfitte in campionato, fanno il loro esordio in questa competizione; mentre gli umbri di Cosmi - oltre alla Triestina - hanno eliminato due club di Serie A: il Brescia ai trentaduesimi ed il Sassuolo ai sedicesimi.

Chi passerà il turno se la vedrà con la vincente traai quarti. Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian, Zielinski; Lozano, Llorente, Insigne. All. Gattuso

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Falasco, Gyomber, Sgarbi; Rosi, Falzerano, Carraro, Buonaiuto, Nzita; Iemmello, Falcinelli. All. Cosmi