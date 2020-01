CALCIOMERCATO FIORENTINA DUNCAN / Dopo aver ufficialmente ceduto Dabo, la Fiorentina di Commisso si rituffa sul mercato in entrata con il chiaro intento di potenziare il centrocampo. Il nome più caldo è quello di Alfred Duncan, con i club che anche ieri hanno avuto contatti diretti come evidenziato dal 'Corriere dello Sport'.

Il Sassuolo ha preso atto della volontà del ragazzo di essere ceduto ed attende la proposta giusta che non dov rà essere troppo lontana dai 18 milioni di euro richiesti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Si lavora sia sulla richiesta che sulla formula che dovrebbe essere un prestito con obbligo di pagamento a 18 mesi. La duttilità di Duncan piace molto a Iachini che lo ha già allenato nella sua esperienza in neroverde e vorrebbe presto riabbracciarlo. Qualora le cose non dovessero andare per il verso giusto l'alternativa sarebbe Meite del Torino.

