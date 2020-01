CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA ROMERO / L'infortunio di Demiral ha portato la Juventus a riflettere su come cambiare la propria strategia sul mercato per far fronte all'emergenza: la prima decisione è stata quasi immediata, niente cessione di Rugani che pure prima era pronto a fare le valigie davanti all'offerta giusta (25 milioni di euro).

L'ex Empoli sarà il primo rincalzo dietro all'inamovibilee al di nuovo titolare, in attesa del ritorno di Giorgioche dovrebbe avvenire tra fine febbraio e inizio marzo.

Calciomercato Juventus, ritorno di Benatia: la decisione di Paratici

La seconda decisione è quella, almeno per il momento, di non intervenire sul mercato con nuovi acquisti: si era parlato di anticipare l'arrivo di Romero (acquistato dal Genoa ma rimasto in Liguria in prestito) e sulla 'Gazzetta dello Sport' si è paventata anche l'ipotesi di un ritorno di Benatia. Niente di tutto questo: la Juventus continuerà con la rosa attuale con la possibilità di arretrare Emre Can sulla linea difensiva. Poi prima della chiusura del mercato (31 gennaio) si valuterà attentamente il recupero di Chiellini e magari, se non dovessero esserci buone notizie, ci potranno essere ulteriori riflessioni.

