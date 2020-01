CALCIOMERCATO SISSOKO RITIRO / Termina qui a pochi giorni dal suo 35esimo compleanno la carriera di Mohamed Sissoko, mediano maliano che in Italia abbiamo ammirato con le maglie di Juventus, Fiorentina e Ternana. Intervenuto nel corso della trasmissione 'Footissime' in onda su 'RMC Sport 1', l'ex bianconero ha annunciato di voler appendere gli scarpini al chiodo: "Se sono qui stasera è per dirvi che è arrivata la fine della mia carriera. E' una decisione davvero difficile da prendere e da dire. Ancora una volta, sono davvero orgoglioso.

Non è facile..".

A sorpresa sono inoltre stati mandati in onda una serie di contenuti video con diversi messaggi di calciatori con cui lo stesso Sissoko ha condiviso lo spogliatoio. Un momento toccante per l'ex Juve e Fiorentina che lascia il calcio giocato ad una manciata di giorni dal suo compleanno dopo l'ultima esperienza al Sochaux.

