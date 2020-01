CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL ROMERO / La Juventus ha registrato il gravissimo infortunio subito da Merih Demiral, perso di fatto per tutto il resto della stagione. Il difensore turco ha rimediato la lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio, che lo costringerà ad un lungo stop. Un KO inaspettato che ha modificato le strategie di calciomercato bianconere che prevedevano la cessione di un elemento come Daniele Rugani. Inevitabile infatti pensare ora che l'ex empolese possa restare ancora alla corte di Sarri, nonostante lo scarsissimo impiego.

Ad ogni modo secondo quanto sottolineato dal 'Corriere dello Sport' la Juventus dovrebbe metabolizzare la mazzata di Demiral senza particolari traumi con Paratici, che dopo un consulto con il tecnico bianconero, ha scelto la strategia giusta. Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI

Calciomercato Juventus, ipotesi Romero: la decisione

La Juventus come primo passo attenderà il rientro di Giorgio Chiellini, fondamentale nelle rotazioni difensive e già in procinto di accelerare quanto prima il proprio ritorno in campo. Nella giornata di ieri era stata inoltre paventata l'idea di un arrivo anticipato a Torino dell'argentino Romero. La Juve non ha però mai pensato davvero di farlo anche perchè il Genoa, che non naviga in bellissime acque, andrebbe ulteriormente in difficoltà.

Juventus, non solo Rugani: altra idea per sostituire Demiral

Calciomercato Juventus, emergenza difesa: si anticipa l'arrivo di giugno