CALCIOMERCATO INTER VECINO / Se la priorità del calciomercato Inter in questa sessione di gennaio è inserire in rosa (almeno) un nuovo centrocampista, il motivo sta anche nel rendimento di alcuni calciatori di quel reparto che fin qui non hanno convinto.

Tra questi c'è sicuramente Matias, rientrato in questi giorni in alcune voci di scambio con il Milan ma soprattutto con ilnell'ambito dell' affare Christian Eriksen . Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport' gli 'Spurs' non hanno aperto all'ipotesi di inserire l'uruguaiano come contropartita per il danese in scadenza di contratto, ma i dirigenti nerazzurri ci riproveranno perché, si legge, Vecino sarebbe ormai fuori dal progetto Conte a causa di molteplici motivi di scontro con il tecnico. Tra i due non sarebbe mai scattato il feeling e anche qualche comportamento del giocatore non sarebbe stato gradito dall'allenatore, scrive la 'Rosea'.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Gabigol sblocca i colpi: da Eriksen a Giroud, il punto

Calciomercato Roma, non solo lo scambio per Politano: caccia al triplo colpo