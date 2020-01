CALCIOMERCATO INTER ULTIME GABIGOL ERIKSEN GIROUD / Siamo arrivati quasi al giro di boa del calciomercato di gennaio e per l'Inter inizia la fase di raccolta dopo settimane di trattative e contatti. Il tecnico Antonio Conte dopo il pareggio con l'Atalanta ha messo fretta alla società ribadendo la necessità di puntellare la rosa con innesti di qualità: i nomi sono stati individuati e in queste ore può innescarsi un gioco d'incastri che porterebbe ad accontentare l'allenatore nerazzurro. Tutto parte da Gabigol, per il quale come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it questa dovrebbe essere una settimana decisiva. Il brasiliano, dopo la stagione in prestito, avrebbe raggiunto l'accordo economico con il Flamengo per il ritorno in Brasile a titolo definitivo, dando il via libera alla trattativa tra le società che nei mesi scorsi avevano sancito un'intesa a quota 18 milioni di euro circa più il 20% dell'eventuale futura rivendita del calciatore. Alla luce delle prestazioni stagionali dell'attaccante la dirigenza interista conta di poter strappare qualcosa in più, ma in ogni caso saranno introiti importanti con cui andare a definire le trattative impostate in entrata. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Inter, le ultime da Eriksen a Giroud

Si parte dal centrocampo.

Perché il cambio in panchina in casa Barcellona con l'arrivo di Setién al posto di Valverde complica i piani su Arturoe spinge i dirigenti nerazzurri a spingere con crescente convinzione sul colpo Eriksen anticipato a gennaio: l'Inter e l'entourage del giocatore, come vi abbiamo anticipato, hanno un'intesa di massima , ora si tratta colche chiede 20 milioni di euro. Troppi per i dirigenti interisti, fermi a una proposta da 10 milioni di euro più alcuni bonus su cui si può lavorare, mentre l'ipotesinon ha scaldato gli 'Spurs' secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Nelle prossime ore l'agente di Eriksen dovrebbe tornare in Italia ed è un segnale importante . Parallelamente, il 'sì' di Olivieral contratto fino al 2021 messo sul piatto da Marotta e Ausilio non ha smosso il Chelsea che continua a chiedere 10 milioni di euro per il suo cartellino: l'Inter è ferma alla metà. Parti al lavoro, in attesa anche dell'uscita di Matteoche gli lascerebbe il posto in rosa. In tal senso si è accesa l'ipotesi di scambio con la Roma che coinvolge Leonardo Spinazzola . Le prossime sono ore già molto importanti per questo affare che può chiudersi in breve tempo.

La virata decisa sull'operazione con la Roma porta con sé una doppia frenata a questo punto. Da un lato all'idea di uno scambio possibile con il Milan, che avrebbe potuto coinvolgere ad esempio Kessie, dall'altro l'idea Ashley Young per la corsia: la richiesta di un indennizzo avanzata dal Manchester United per liberare l'esterno inglese con sei mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del suo contratto ha frenato l'Inter che ha comunque un accordo col giocatore in vista di giugno, quando sarà libero a parametro zero.

