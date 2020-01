CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN TOTTENHAM / Nuovi segnali positivi per l'Inter sul fronte Christian Eriksen. Come anticipato da Calciomercato.it, la dirigenza nerazzurra e l'agente del danese, Martin Schoots, hanno raggiunto un'intesa di massima sulla base di un pluriennale da circa 10 milioni a stagione bonus compresi. Ma non solo.

Come riportato da 'Sky Sport', infatti, tra mercoledì e giovedì il procuratore del trequartista delfarà ritorno in Italia per definire i dettagli contrattuali con l'Inter.

Calciomercato Inter, le ultime sul colpo Eriksen

In caso di accordo totale con il giocatore, la società nerazzurra avvierà poi una trattativa ufficiale con il Tottenham per provare ad acquistare subito Eriksen. La valutazione degli 'Spurs' resta invariata sui 20 milioni di euro, cifra ritenuta però elevata da Marotta e il suo staff vista la scadenza del contratto a giugno del 27enne. In ogni caso, l'Inter stringe i tempi per Eriksen. Sono giorni caldissimi su più fronti in casa nerazzurra.

