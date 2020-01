CALCIOMERCATO ROMA INTER POLITANO SPINAZZOLA / Trattativa a sorpresa tra Roma e Inter dopo il ritorno di fiamma per Politano in casa giallorossa in seguito al grave infortunio di Zaniolo.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, le due società sono al lavoro per concludere uno scambio che porterà l'esterno nerazzurro nella capitale e Leonardoa Milano. Un'operazione impostata in mattinata che è però già in stato avanzato e potrebbe addirittura andare in porto nella giornata di domani. I due giocatori sono assistiti dallo stesso agente, Davide, e valutati alla pari intorno a 25 milioni di euro. Restano da stabilire le rispettive formule dei trasferimenti, ma tutto potrebbe essere definitivo nelle prossime ore. Si attendono ulteriori sviluppi.