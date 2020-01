Calciomercato Milan, conferme dalla Francia: contatti per il colpo!

CALCIOMERCATO MILAN CAMAVINGA / Il Milan continua a guardare ai giovani. I rossoneri vogliono rinforzare il centrocampo e stando alle ultime news proveniente dalla Francia il profilo che più piace è quello di Eduardo Camavinga.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Il calciatore classe 2002 sta stupendo tutti e nonostante la giovane età è un punto fermo del Rennes: tutte le grandi del calcio europeo hanno messo gli occhi su di lui ma il Milan sembra seriamente intenzionato a mettere a segno il grande colpo a centrocampo.

Secondo 'Le10Sport' il club rossonero e l'entourage del calciatore avrebbero avuto già i primi contatti.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, dalla Francia: ecco il primo colpo di Arnault

L'arrivo di Camavinga sembra essere legato a quello di Bernard Arnault, nome che continua ad essere accostato al club rossonero come possibile nuovo proprietario.

Milan, centrocampo da ridisegnare

Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan potrebbe vivere una vera e propria rivoluzione. A parte Bennacer, infatti, nessuno è sicuro del posto: Kessie, continua ad essere apprezzato in Inghilterra e se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 30 milioni di euro potrebbe lasciare così come Paqueta, per il quale, invece, ne servono circa 40. Futuro tutto da scrivere anche per Calhanoglu e Bonaventura: il turco ha un contratto in scadenza nel 2021 e se non dovesse essere rinnovato potrebbe partire; l'italiano, invece, potrebbe lasciare a zero se le parti non dovessero trovare un accordo sul prolungamento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, smentito accordo Elliott Arnault

Calciomercato, altro che Milan: Allegri si offre a un top club