Milan, Kjaer guarda al futuro: idee chiare

CALCIOMERCATO MILAN KJAER / Prime parole da rossonero per Simon Kjaer. Il difensore danese, che oggi è diventato a tutti gli effetti un calciatore del Milan, è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Italia: "Il Milan è un sogno per me - ammette al sito ufficiale del club - Sono in una società storica, in cui hanno giocato i migliori difensori centrali del mondo. Mi sono sempre ispirato a Maldini, ho sognato il Milan per tanti anni e finalmente sono qui. Ho sentito Jon-Dahl Tomasson settimana scorsa, lui ha sempre belle parole per la società Milan e per Milano.

Ritrovo una Serie A con tanti giocatori forti, le squadre vanno meglio in Europa e si gioca un calcio più veloce e moderno".

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Milan, UFFICIALE: ecco Begovic

FUTURO - Kjaer pensa anche al futuro. L'obiettivo è convincere il Milan a riscattarlo dal Siviglia: "Ci sono tanti giovani di qualità, questo è un progetto interessante. Sono in prestito - prosegue l'ex Atalanta - ma voglio dimostrare di poter restare qui e fare il massimo".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI