CALCIOMERCATO MILAN REINA ASTON VILLA / È già finita l'avventura al Milan di Pepe Reina. Il portiere spagnolo ex Napoli ha giocato una sola partita in questa Serie A. Troppo poco per continuare in rossonero dove il titolare inamovibile è chiaramente Gigio Donnarumma.

Dopo una manciata di giorni di trattative è arrivata nella serata di oggi l'ufficialità dell'addio dell'ex Liverpool che torna in Premier League, questa volta con la maglia dell', dopo la gloriosa esperienza col. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

A rendere noto il tutto ci ha pensato lo stesso club inglese con un paio di Tweet sul proprio profilo ufficiale: prima un video di presentazione e poi una foto di Reina in maglia Aston Villa accompagnato da un "Siamo lieti di confermare l'arrivo di un portiere di grande esperienza, Reina, in prestito fino alla fine della stagione".

