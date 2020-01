Inter, il Livorno bussa alla porta: due giovani nel mirino

CALCIOMERCATO INTER LIVORNO COLIDIO PIROLA / Non solo entrate per l'Inter di Conte che deve pensare anche a piazzare alcuni calciatori in uscita. In particolar modo giovani come il talentuoso Facundo Colidio in prestito attualmente in Belgio nelle fila del Sint-Truiden.

Secondo quanto rivelato da ' SerieBnews.com' ilavrebbe bussato alla porta nerazzurra per il giovane argentino che potrebbe così tornare in Italia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Non è inoltre da escludere che nell'incontro odierno tra il ds dei toscani Vittorio Cozzella, accompagnato dall’agente Fifa Palermo, e la dirigenza nerazzurra si sia parlato anche del prestito del baby della Primavera nerazzurra Pirola.

