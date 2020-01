Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: Cremonese e Frosinone si contendono Gaetano

CALCIOMERCATO NAPOLI GAETANO CREMONESE FROSINONE / Il doppio arrivo al Napoli per il centrocampo con Demme e Lobotka da il via libera alla cessione in prestito di Gianluca Gaetano che finora ha trovato spazio solo per uno spezzone di gara contro il Genk in Champions League. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, si contendono il talento azzurro classe ‘2000 la Cremonese e il Frosinone in serie B.

C’e’ da registrare anche l’interesse dima la priorità non è la categoria ma la possibilità di giocare con continuità, perciò il futuro di Gaetano nella seconda parte della stagione sembra proiettato in serie B.

