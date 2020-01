CALCIOMERCATO BARCELLONA ESONERO VALVERDE SETIEN / Ormai ci siamo: l'avventura al Barcellona di Ernesto Valverde sembra avere i minuti contati. Dopo le delusioni dello scorso anno con la cocente eliminazione in Champions per mano del Liverpool, i catalani hanno replicato pochi giorni fa perdendo anche la semifinale di Supercoppa di Spagna contro l'Atletico, ancora una volta incassando una pesante rimonta.

Risultati negativi che evidentemente in Catalogna non possono più essere tollerati. In mattinata c'è stato anche un faccia a faccia tra il numero uno della società e Valverde che sarebbe stato già informato della decisione netta del club : l'esonero.

Calciomercato Barcellona, esonero imminente per Valverde: caccia a Setien

Nel pomeriggio c'è stato inoltre un incontro durante il quale si è discusso del destino dell'ex Bilbao. Da pochi minuti il meeting è terminato e a breve il Barcellona renderà ufficiale la decisione relativa all'esonero di Valverde. Il club catalano avrebbe già messo nel mirino il sostituto che risponderebbe al nome di Enrique Setien. Il Barça è pronto a negoziare per il 61enne allenatore spagnolo.

Dal punto di vista del mercato calciatori inoltre il club a breve dovrebbe annunciare la cessione di Todibo, ex obiettivo del Milan, allo Schalke 04.

