PSG MARQUINHOS RINNOVO / Marquinhos ha rinnovato con il Paris Saint-Germain: come anticipato da Calciomercato.it, il difensore brasiliano ha firmato il prolungamento di contratto fino a giugno 2024.

L'intesa era stata raggiunta già da tempo e per essere formalizzava si attendeva l'arrivo in Italia dell'agente dell'ex, 25 anni, è arrivato a Parigi nel 2013 proveniente dalla società giallorossa. Con la maglia delha disputato 270 partite, realizzando 20 gol e fornendo anche 7 assist. Una "bella storia che si prolunga" come scritto dalla società transalpina per annunciare il rinnovo del brasiliano.