COPPA ITALIA NAPOLI PERUGIA CONVOCATI GATTUSO DEMME / Domani pomeriggio alle 15 il Napoli scenderà in campo contro il Perugia per li ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca. Intanto Gennaro Gattuso ha diramato l'elenco dei convocati per la gara del San Paolo tra i quali c'è anche l'acciaccato Karnezis. La vera notizia arriva però dal centrocampo dove figura il nome del neo aquisto Diego Demme che ha anche scelto la maglia numero 4.

Nel comunicato ufficiale viene anche sottolineato: "Terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Ghoulam e allenamento in palestra per Koulibaly".

I convocati per Napoli-Perugia: Karnezis, Meret, Ospina; Mario Rui, Luperto, Di Lorenzo, Hysaj, Manolas, Tonelli; Demme, Allan, Fabiàn, Elmas, Zielinski, Gaetano; Callejon, Llorente, Lozano, Insigne, Younes, Milik.

