CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI / La Juventus perde per il resto della stagione Merih Demiral. Il difensore turco ha rimediato la lesione del legamento crociato e del menisco del ginocchio, che lo costringerà ad un lungo stop. Il grave infortunio dell'ex Sassuolo blocca inevitabilmente ogni possibile ipotesi di cessione per Daniele Rugani, in fondo finora nelle gerarchie di Sarri (soltanto 3 presenze in stagione tra campionato Champions) e sul taccuino di numerose compagini per la finestra invernale del mercato.

Il 25enne centrale - legato alla 'Vecchia Signora' fino al 2024 - non si muoverà quindi da Torino almeno fino a giugno, malgrado diversi sondaggi tra Italia ed estero.

La dirigenza della Continassa, prima del ko di Demiral, avrebbe dato il benestare alla cessione del difensore italiano solo a titolo definitivo e di fronte ad offerte non inferiori a 25 milioni di euro. Rugani, in attesa del rientro di capitan Chiellini (previsto tra febbraio e marzo), sarà la prima risorsa nel reparto arretrato di Sarri dietro alla coppia titolare Bonucci-de Ligt.

