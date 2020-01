JUVENTUS INFORTUNIO DEMIRAL RITORNO EUROPEI / Vittoria amara ieri per la Juventus che ha perso per infortunio Merih Demiral, autore peraltro del gol del vantaggio. Per il centrale turco ex Sassuolo si prospetta all’orizzonte uno stop molto lungo in quanto gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale.

Un infortunio pesante per il difensore diche dovrà rimanere lungamente ai box, probabilmente fino alle battute conclusive della stagione.

Juventus, il messaggio di Demiral dopo l'infortunio

Nel tardo pomeriggio lo stesso Demiral ha pubblicato un messaggio su Twitter in merito al proprio infortunio: "Dopo lo sfortunato infortunio rimediato ieri, vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto. Ci vediamo agli Europei. Vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto dopo il mio infortunio. Potete star certi che tornerò più forte di prima!".

