INTER CONTE CHELSEA RISARCIMENTO / Antonio Conte ha perso proprio a margine del giro di boa la vetta della classifica di Serie A. Proprio in concomitanza con il sorpasso della Juventus arriva però una buona notizia dall'Inghilterra per il tecnico salentino. L'ex bianconero ha infatti battuto ufficialmente il Chelsea in tribunale.

Secondo quanto sottolineato dal 'Mirror' il giudicericonosce la fondatezza della causa legale portata avanti dallo stesso Conte per 'licenziamento ingiusto' da parte del club londinese. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In tal senso il giudice ha ammesso: "La denuncia per l’esonero ingiusto è fondata. Il Chelsea dovrà versare al richiedente un premio base di 1.524 sterline e un premio compensativo di 83.682, per un totale di 85.206 sterline".

