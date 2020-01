CALCIOMERCATO INTER KURZAWA DECISIONE / La dirigenza dell'Inter continua senza sosta a muoversi in sede di calciomercato per regalare a Conte le pedine giuste. Centrocampo, attacco, ma anche le fasce. Tutti i ruoli da coprire per Beppe Marotta che per la posizione di esterno sta provando a prendere Ashley Young dal Manchester United.

Eppure per la corsia mancina nelle scorse settimane si era parlato anche dia scadenza contrattuale con il PSG. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Kurzawa rifiuta la proposta: la situazione

Secondo quanto riferito da 'L'Equipe' Laywin Kurzawa avrebbe rifiutato una prima proposta di ingaggio da parte dell'Inter, che prevedeva tra l'altro un ricco bonus alla firma del contratto. Al netto dell'ultimo 'no' da parte del mancino transalpino, i nerazzurri non hanno perso le speranze e avrebbero comunque riattivato le proprie reti. Il calciatore ad ogni modo sta alzando le sue pretese complessive sognando di approdare solamente in un club di altissimo livello e con il desiderio Premier League sempre nel cassetto. Una situazione ostica resa ancora più complicata anche dal cambio di entourage da parte dello stesso Kurzawa.

