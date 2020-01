Calciomercato Barcellona, dalla Spagna: Valverde verso l'esonero

CALCIOMERCATO BARCELLONA VALVERDE ESONERO / Sono ore caldissime in casa Barcellona con la posizione di Ernesto Valverde mai così a rischio dopo la brutta eliminazione ancora una volta in rimonta in Supercoppa di Spagna contro l'Atletico Madrid. In questo momento, è in corso il consiglio di amministrazione che dovrebbe definire il destino dell'ex tecnico del Bilbao sempre più lontano dal Barça. All'incontro sono presenti i massimi vertici del club, fra cui il presidente Bartomeu, Abidal e Ramon Planes.

Calciomercato Barcellona, esonero comunicato a Valverde: si pensa al sostituto

Valverde infatti sarebbe ad un passo dall'esonero. Secondo 'Radio Catalunya', nell'incontro del pomeriggio tra l'allenatore e il Barcellona, al tecnico spagnolo sarebbe stata comunicata la separazione, che dovrebbe arrivare ufficialmente nelle prossime ore. Il divorzio è quindi fortemente nell'aria e nel caso andasse in porto Setien potrebbe essere in pole per la panchina catalana.

