SASSUOLO MAZZITELLI ENTELLA / Luca Mazzitelli si avvicina alla Virtus Entella.

Il club ligure sta provando in maniera decisa ad ingaggiare il centrocampista in forza al Sassuolo, che finora ha avuto poco spazio alla corte di(solo 11 minuti in campionato, 2 presenze complessive inclusa la Coppa Italia).

Come raccolto da Calciomercato.it, la dirigenza dell'Entella sta lavorando concretamente per portare in Liguria l'ex Roma, con le parti in costante contatto per arrivare alla fumata bianca. Il centrocampista classe '95, sotto contratto fino al 2022 con il Sassuolo, arriverebbe con la formula del prestito fino a giugno nel sodalizio di Serie B. Mazzitelli è nel mirino anche di Lecce, Ascoli e Brescia, ma la pista Entella è sempre più calda per il suo futuro. Il giocatore cerca una destinazione che gli permetta di giocare con continuità e ha dato l'ok al trasferimento malgrado la possibile 'retrocessione' in cadetteria.