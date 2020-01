CALCIOMERCATO NAPOLI BOGA BERARDI / Rivoluzione in evoluzione per il Napoli: a fine stagione la società azzurra cambierà completamente la rosa e qualcosa si sta giù iniziando a muovere. Oltre agli acquisti già chiusi per quest'anno di Demme e Lobotka, i partenopei hanno definito l'arrivo a giugno di Rrahmani e continuano a lavorare su Amrabat in un'opzione da oltre 30 milioni con il Verona (per il centrocampista manca ancora l'accordo tra Napoli e calciatore).

Ma l'opera di rinnovamento degli azzurri non finisce qui e si allarga ad altri due acquisti di 'provincia': secondo quanto riferisce Ciro Venerato a 'calcionapoli24.tv', il Napoli starebbe trattando anchedel. Operazione complessiva da 50 milioni di euro (20 per Boga, 30 per Berardi).

"Rrahmani e Amrabat saranno i primi due acquisti per giugno ma arriveranno anche altri. Boga e Berardi i prossimi due acquisti di giugno: operazione da 50 milioni per il Napoli. Queste saranno le prime quattro pedine del Napoli del futuro: entrambi i calciatori cercano stimoli nuovi e vogliono gli azzurri", le dichiarazioni di Venerato.

