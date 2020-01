CALCIOMERCATO INTER GABIGOL VIDAL BARCELLONA / Giornate convulse per il Barcellona che deve fare i conti con la posizione traballante di Ernesto Valverde, sempre più a rischio esonero con il club che cerca un sostituto, e lo stop di Suarez, costretto a restare fuori dai giochi per circa quattro mesi.

Proprio l'infortunio dell'uruguaiano sta spingendo il club catalano a fare riflessioni sulla possibilità di acquisto in attacco fin da subito: difficile arrivare a, comunque obiettivo prioritario per la prossima estate, considerato che la clausola è in vigore soltanto a luglio, ma sempre dall'Inter potrebbe arrivare la soluzione all'emergenza centravanti.

LEGGI ANCHE ---> Barcellona, tegola Suarez: lungo stop

Calciomercato Inter, scambio Vidal Gabigol con il Barcellona

Su 'mundodeportivo.com' si parla dell'idea Gabigol: per il brasiliano, come raccontato da Calciomercato.it, è in corso una trattativa tra Inter e Flamengo con la settimana iniziata oggi che potrebbe rivelarsi decisiva. Dalla Spagna però parlano di un possibile interesse del Barcellona per il Pallone d'Oro sudamericano, il cui nome potrebbe essere inserito nell'affare Vidal: una sorta di possibile scambio che potrebbe servire a colmare le lacune di entrambe le squadre.

