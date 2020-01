ROMA MAMMA ZANIOLO / "Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale": la diagnosi arrivata ieri sera ha colpito Nicolò Zaniolo che questo pomeriggio sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Un infortunio che terrà fuori il trequartista della Roma a lungo e che rischia di renderlo indisponibile anche per gli Europei di quest'estate. Dopo un iniziale momento di sconforto, il 20enne sta reagendo bene come racconto la mamma, Francesca Costa, intervistata da 'Sport Mediaset': "Si è roso conto subito della gravità dell'infortunio, nello stesso istante in cui ha sentito crack: ha detto è una cosa grave. Ora sta molto meglio, ride e scherza: è tornato lui, ieri stava molto male".

Umore migliorato anche grazie ai tantissimi messaggi arrivati: "E' felicissimo dell'affetto, mi fa vedere il telefono e mi dice: guarda chi mi ha scritto.

Gli hanno fatto piacere le parole diche ha detto 'ti aspetto', il suo mister... tutti gli sono stati vicini. Il capitanoieri è venuto a casa e gli è stato molto vicino. Gli ha detto di stare tranquillo: ha paura dell'anestesia, la vede come un mostro e Florenzi lo ha tranquillizzato".

Superato l'intervento sarà il momento di dedicarsi alla fisioterapia con un obiettivo in mente: "Mi ha detto che è normale per chi fa questo lavoro, ci sta. Dalle cose negative viene forte il carattere e lui ha dimostrato in parecchie occasione di averne. Vuole andare agli Europei a tutti i costi ma la vede lunga come cosa".

