CALCIOMERCATO NAPOLI RRAHMANI / Dopo Demme (già ufficializzato) e Lobotka (visite mediche sostenute e in attesa dell'annuncio), il Napoli è pronto a calare il tris di acquisti: affare fatto con il Verona per Amir Rrahmani, 25 anni, difensore kosovaro al suo primo anno in Serie A.

Come riferisce 'Sky', intesa totale tra club e tra ile il calciatore con soltanto alcuni dettagli da definire sulle modalità di pagamento: dovessero essere sistemate in tempo, martedì il difensore potrebbe sottoporsi alle visite mediche con la società partenopea per poi far ritorno a Verona dove resterà in prestito fino al termine della stagione.

Napoli, sì di Rrahmani, Amrabat non si sblocca

Affare slegato quindi da Amrabat che ancora non ha sciolto le sue riserve sulla destinazione azzurra: seguito anche dall'Inter, il 23enne centrocampista non è particolarmente entusiasta dell'approdo a Napoli, sia per motivi contrattuali che per ambizione sportiva. I partenopei hanno già l'accordo con il Verona per una cifra intorno ai 20 milioni di euro (35 totali considerando Rrahmani) ma serve il sì del calciatore per far andare in porto l'operazione. Intanto è arrivato il sì del 25enne difensore che potrebbe presto firmare con il club di De Laurentiis.

