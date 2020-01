CALCIOMERCATO ROMA VILLAR /Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, ha annunciato ieri l'intenzione di acquistare un centrocampista giovane, che possa rappresentare il futuro della squadra in quel ruolo.

In Spagna non hanno dubbi: si tratta di, 'perla' dell'classe '98, centrocampista centrale di gran prospettiva e protagonista nella Nazionale Under 21 iberica.

Calciomercato Roma, offerta per Villar: i dettagli

Secondo il quotidiano spagnolo 'AS', i giallorossi avrebbero già offerto tre milioni per acquisirne il cartellino, prezzo al ribasso (e lontano dai 25 milioni della clausola rescissoria) grazie al contratto in scadenza nel 2021. Nella trattativa, però, potrebbe entrare il Valencia, che oltre a vantare l'80% dei diritti economici sul calciatore (la cui proprietà resta dell'Elche), dispone anche di un diritto di prelazione esercitabile entro 72 ore dall'offerta ufficiale di un altro club. Quella giallorossa è stata già presentata, per un calciatore che sta brillando nella Segunda Division proprio in un un 4-2-3-1, sia davanti alla difesa che nel terzetto alle spalle della punta.

