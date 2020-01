Classifica senza VAR: Inter a 3 punti dalla Juve. Milan sopra il Cagliari

CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del posticipo di stasera tra Parma e Lecce torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella diciannovesima giornata di campionato, c'è stato un solo episodio che ha costretto il direttore di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nella super sfida tra la Roma e la Juventus, infatti, a Guida era sfuggito il fallo di mano di Alex Sandro sul colpo di testa di Under che ha portato al calcio di rigore per i giallorossi.

Hanno fatto molto discutere, invece, le scelte didi non suggerire l'On Field Review ai colleghirispettivamente per il contatto trae Toloi in Inter-Atalanta e per il blocco di Sema che ha favorito il gol diin Udinese-Sassuolo.

Serie A, 19esima giornata: risultati e classifica senza Var

Cagliari-Milan 0-2

Lazio-Napoli 1-0

Inter-Atalanta 1-1

Udinese-Sassuolo 3-0

Fiorentina-Spal 1-0

Sampdoria-Brescia 5-1

Torino-Bologna 1-0

Verona-Genoa 2-1

Roma-Juventus 0-2

Parma-Lecce stasera

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 48, Inter 46, Lazio* 42, Roma 35, Atalanta 35, Cagliari 29, Torino 27, Parma* 25, Verona* 25, Milan 25, Napoli 24, Udinese 24, Bologna 23, Fiorentina 21, Sassuolo 19, Sampdoria 19, Lecce* 15, Brescia 14, Genoa 14, Spal 12.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 48, Inter 45, Lazio* 40, Roma 37, Atalanta 33, Udinese 29, Torino 29, Napoli 28, Milan 27, Cagliari 26, Verona* 25, Parma* 23, Bologna 22, Sassuolo 19, Lecce* 18, Fiorentina 17, Sampdoria 16, Brescia 14, Genoa 14, Spal 11.

*Una partita in meno