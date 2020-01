JUVENTUS BARTOLETTI SARRI/ La Juventus ha superato nella serata di ieri la Roma di Paulo Fonseca. I bianconeri, grazie alle reti di Demiral e Cristiano Ronaldo, hanno battuto i giallorossi che hanno perso Nicolò Zaniolo per infortunio.

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Marino, giornalista sportivo e non, ha detto la sua sull'operato di Maurizio, tecnico della Vecchia Signora: "Finora è stato bravissimo e sempre molto composto. Si è adeguato al pensiero della società e, malgrado i giornalisti, il campionato della Juventus comincia ora. Non è un masochista Sarri, e ha seminato in vista del girone di ritorno e per l'interesse della squadra". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!