CALCIOMERCATO JUVENTUS ULTIME RUGANI POGBA / La vittoria all'Olimpico contro la Roma dopo il pareggio dell'Inter in casa con l'Atalanta vale per la Juventus il titolo di campione d'inverno con il primato di 48 punti conquistati nelle 19 giornate del girone d'andata. Un traguardo importante per una formazione che nonostante qualche problema di inserimento di alcuni nuovi arrivati e l'infortunio di un elemento fondamentale come Giorgio Chiellini si conferma la più forte in Italia. Ed anche per questo motivo non dovrebbe operare modifiche significative alla rosa in sede di calciomercato a gennaio. Ma con ciò non si pensi che il calciomercato Juventus sia fermo, tutt'altro.Perché dall'infortunio di Demiral ed i tempi di recupero di Chiellini dipendono il futuro di Rugani e di un possibile nuovo innesto, mentre Emre Can può aprire altri scenari in entrata a centrocampo. Il tutto mentre il CFO Paratici sta già lavorando con grande intensità anche in vista dell'estate: dopo Kulusevski, tanti fronti aperti da Chiesa e Tonali a Pogba. Facciamo il punto della situazione. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Juventus, da Demiral-Rugani a Emre Can: cosa succede a gennaio

Dalla sfida dell'Olimpico, come detto, la Juventus esce anche con la brutta notizia del ko di Demiral che rischia un lungo stop. Siamo in attesa di conoscere l'entità dell'infortunio e quindi i tempi di recupero, in ogni caso la dirigenza bianconera ha le idee chiare e il primo passo è bloccare la partenza di Daniele Rugani che ha estimatori in Premier League, ma lo stesso CFO Paratici lo ha definito "importante per la Juventus". L'eventuale arrivo last-minute di un altro difensore low cost sarebbe nel caso dovuto a cattive notizie sui tempi di recupero anche di Giorgio Chiellini, ma per il momento non è uno scenario caldo. Da tener d'occhio invece la situazione relativa ad Emre Can sul quale hanno messo gli occhi grandi club europei senza però presentare proposte soddisfacenti. Col Paris Saint-Germain l'ipotesi di scambio con Paredes è congelata, le tedesche BorussiaDortmund e BayernMonaco non si sono neanche avvicinate ai 30 milioni chiesti dai bianconeri.

Anche se con i bavaresi si parla di un altro possibile scambio, che potrebbe coinvolgere Thiago: contratto in scadenza 2021, stagione non esaltante dopo 6 anni in Baviera e profilo gradito ai dirigenti juventini. Vedremo se i discorsi potranno decollare, c'è tempo da qui al 31 gennaio per chiudere e notoriamente gli ultimi giorni della finestra di mercato sono quelli in cui tutto può accadere anche in poche ore. Più fluida invece la situazione di Markoche ha diverse proposte in Serie A: dalalpassando per. La dirigenza e l'entourage del giocatore lavorano per individuare il club migliore da cui ripartire per trovare continuità.

Calciomercato Juventus, dai duelli con l'Inter a Pogba: manovre per l'estate

Gennaio, in ogni caso, è anche il mese del grande lavoro di programmazione in vista dei colpi che poi si concretizzeranno in estate. È fondamentale giocare d'anticipo, la Juventus lo ha dimostrato anche quest'anno strappando Dejan Kulusevski ad un'enorme concorrenza internazionale. E sta già lavorando ai prossimi rinforzi. Il leitmotiv sarà il grande duello con l'Inter che si sta già concentrando sui migliori talenti italiani: sfida infuocata per Chiesa, mentre i nerazzurri stanno cercando di mettere le mani su Tonali del Brescia. Ma i duelli saranno anche molti altri. È caldo, inoltre, l'asse con l'agente Mino Raiola: contatti per i giovani talenti Calvin Stengs dell'Az Alkmaar e Ryan Gravenberch dell'Ajax, con il sogno soprattutto di riportare in bianconero Paul Pogba, che secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni potrebbe liberarsi dal ManchesterUnited (con cui i rapporti sono tesi) 'in saldo', ovvero per un centinaio di milioni di euro contro i 150 di cui si è parlato fino a poco tempo fa. Il tutto mentre tornano a circolare anche le voci sulla possibile riapertura della pista Icardi.

