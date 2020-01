JUVENTUS INFORTUNIO DEMIRAL / Brutta tegola per Sarri. Stando al comunicato ufficiale della Juventus, Merih Demiral - uscito in stampelle dallo 'J Medical' - ha riportato come Zaniolo "la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale". Il centrale turco sarà operato nei prossimi giorni e ha difatti chiuso anzitempo la stagione.

Il pesante ko di Demiral, ovvero la sua uscita di scena da questa stagione, potrebbe 'costringere' la Juventus a ricorrere al calciomercato per acquistare un altro centrale, considerato inoltre che il rientro di Chiellini è previsto solo a Marzo. Oppure - ipotesi ad oggi più verosimile - a togliere dalla lista cessioni Daniele Rugani. Fin qui impiegato appena tre volte, il classe '94 piace molto in Premier, nella fattispecie al Leicester seppur di recente è stato accostato anche all'Arsenal. L'infortunio del turco, che era ormai diventato titolare a discapito di de Ligt, permetterà allo stesso olandese - pagato ben 75 milioni la scorsa estate e finora ben al di sotto delle attese - di riprendersi un posto di primo piano nella difesa bianconera.

