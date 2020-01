DIRETTA PARMA LECCE - Il Parma affronta il Lecce nel monday night della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone di andata. Da un lato i ducali di D'Aversa vogliono tornare a fare bottino pieno davanti ai propri tifosi come non accade da oltre due mesi per portarsi in piena zona Europa League.

Dall'altro i salentini dihanno bisogno di un risultato positivo per interrompere la striscia di tre sconfitte di fila e allontarsi dal terzultimo posto. Calciomercato.it vi offre il match del 'Tardini' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka; Kulusevski, Inglese, Kucka.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Deiola, Tachtsidis, Petriccione; Mancosu; Babacar, Falco.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 48, Inter 46, Lazio* 42, Roma 35, Atalanta 35, Cagliari 29, Parma 28, Torino 27, Verona* 25, Milan 25, Napoli 24, Udinese 24, Bologna 23, Fiorentina 21, Sassuolo 19, Sampdoria 19, Lecce 15, Brescia 14, Genoa 14, Spal 12.

*una partita in meno