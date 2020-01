CALCIOMERCATO LAZIO ROMA CATALDI ZANIOLO / Felice per il momento della sua Lazio, Cataldi ha rilasciato alcune parole sul suo futuro: "Cambiare maglia? Non penso di cambiare aria, vorrei impormi con questa maglia che porto da bambino. Penso che il nostro centrocampo sia il più forte d'Italia dopo quello della Juve.

Si può dare una mano anche entrando dalla panchina, lavorerò di più per cercare di guadagnare più spazio - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' -? Stavo vedendo la partita ieri a casa, non esiste maglia per queste situazioni. L'ho conosciuto in un piccolo stage della Nazionale, dispiace molto e non trovo neanche le parole. Spero si possa riprendere presto. Gli faccio un grosso in bocca al lupo". Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Roma, Zaniolo arrivato a Villa Stuart in attesa dell'operazione