CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER UDINESE GOTTI DE PAUL / Felice per l'ottimo momento della sua Udinese, reduce da tre vittorie consecutive, Luca Gotti ha rilasciato alcune parole tra mercato e futuro: "Deontologicamente un collaboratore non è bello che subentri a un allenatore. Il club decise di sostituire l'allenatore e mi ritrovavo il giovedì a dover accompagnare la squadra. La società intravedeva elementi di luce e siamo andati avanti così. Io avevo deciso di fare il vice allenatore, vado avanti con passione settimana dopo settimana - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Il sogno? Sarebbe quello di giocare la Champions League, magari con possibilità di vincerla. L'anno scorso con Sarri abbiamo vinto l'Europa League, l'ottica di fare la Champions sarebbe l'auspicio. Se Sarri richiama? Lo abbraccio. Lo rivedo già mercoledì. Se dovesse succcedere valuteremo. Non vedo l'ora che arrivi questa partita di mercoledì".

Gotti ha poi analizzato la situazione di de Paul, accostato in passato sia a Juventus che Inter: "Maturo per una grande? Credo di sì, poi bisogna vedere gli abiti che vestirebbe in questa presunta grande. In Italia aveva caratteristiche che lo fanno valorizzare di più vicino alla porta. Io l'ho apprezzato anche da centrocampista puro. Questo ragazzo è ancora giovane, mi sembra assolutamente proponibile per qualsiasi livello e qualsiasi squadra. Mercato? L'Udinese non è famosa per stravolgimenti a gennaio. Va in cerca di aiuti alla squadra, noi allenatori non amiamo le tabelle in corso d'opera ma dobbiamo far riferimento alla storia. Questo campionato avrà probabilmente una quota inferiore di poco inferiore ai 40 punti".

