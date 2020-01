ITALIANS - Ancelotti e Jorginho protagonisti in Premier, Verratti e Giovinco assist-man

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Weekend positivo per gli italiani impegnati nei campionati esteri. L'Everton di Ancelotti vince di misura e adesso si ritrova a +7 dalla zona retrocessione, mentre Jorginho e Macheda ritrovano il feeling col gol: su calcio di rigore il primo, su azione il secondo. In versione assist-man Verratti in Francia e Giovinco in Arabia Saudita. Convincente anche la prova di Masina, terzino del Watford.

ITALIANS: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 7 - Apre le danze al 27' realizzando con freddezza il calcio di rigore del vantaggio Blues per fallo conquistato da Willian. Il Burnley viene facilmente piegato fra le mura amiche dello Stamford Bridge col risultato di 3-0. Tutto facile.

ADAM MASINA (Watford) 6,5 - Titolare nella rotonda vittoria esterna ottenuta dal suo Watford sul terreno di gioco del Bournemouth col risultato di 3-0. Spinge molto sulla fascia, giocando con personalità. Bene anche in fase difensiva.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6 - Arriva la sconfitta di misura contro lo Sheffield United, ma la sua resta una buona partita. A deciderla, in negativo per il suo West Ham, è stato l'erroraccio di Martin subentrato a Fabianski fra i pali.

NON HANNO GIOCATO:Emerson Palmieri (Chelsea), Moise Kean (Everton).

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) 7 - Vince di misura in casa col Brighton, pur rischiando qualcosa soprattutto ad inizio ripresa.

Tuttavia è anche vero che la vittoria avrebbe anche potuto registrare un risultato più largo, ma l'importante sono i 3 punti in questa fase del campionato e l'1-0 basta e avanza per far sorridere tutti.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6 - Al 3' confeziona un assist perfetto che mette Neymar davanti al portiere del Monaco, libero di firmare il vantaggio parigino. Ma la partita, finita 3-3, si rivela molto difficile in fase di interdizione. La velocità dei contropiedi monegaschi infatti lo mette talvolta in difficoltà.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) - La Bundesliga riprenderà il 17 gennaio.

LIGA

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia), Federico Barba (Valladolid).

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6,5 - Serve l'assist per il 2-0 firmato al minuto 70 da Al Shehri. La partita con l'Al Wehda finisce 3-0 e la classifica vede la sua squadra al comando in concomitanza con l'Al Nasr Riyadh, ma con una partita ancora da recuperare.

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese è terminato.

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) - Il Western United scenderà in campo il 19 gennaio col Central Coast Mariners.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) - Il campionato ungherese riprenderà il 25 gennaio.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7 - E' lui l'autore del 2-0 nella gara casalinga vinta calando il tris sul Panionios. Segna al primo minuto di recupero della prima frazione di gioco. In classifica marcatori sale a quota 6 gol, ma soprattutto il Panathinaikos aggancia la zona playoff.

DANIELE VERDE (AEK) 5,5 - Non riesce a lasciare il segno nella sfida persa di misura in casa del PAOK, vicecapoclassifica del campionato. La sua partita dura fino all'83', sostituito da Giakoumakis.

NON HANNO GIOCATO: -

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) - Il campionato ungherese riprenderà il 25 gennaio.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

