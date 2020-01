CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA RAIOLA / Campione d'Inverno dopo l'ardua lotta con l'Inter in questa prima parte di stagione, la Juventus non si ferma e progetta i rinforzi futuri.

Se nel calciomercato di gennaio, stando alle recenti dichiarazioni di, non si prevedono importanti novità, diversamente si può dire per la prossima estate, quando tornerà di moda il tormentone, voglioso di lasciare il clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Juventus, contatti con Raiola: non solo Pogba

Attualmente alle prese con i postumi dell'operazione alla caviglia, Pogba attende novità sul suo destino. La Juventus, riporta 'Tuttosport', resta alla finestra convinta di poter contare molto sulla volontà del calciatore: la sensazione, infatti, è che il francese sia talmente stufo e che allo United convenga accettare un’eventuale proposta da un centinaio di milioni, molto al di sotto dei 150 milioni di cui parlano i tabloid. Paratici tiene quindi vivi i contatti con Raiola e pensa anche ad altri suoi assistiti, tra i quali figurano Calvin Stengs dell’Az Alkmaar e Ryan Gravenberch dell’Ajax.

