CALCIOMERCATO INTER MAROTTA CONTE / A soli due punti dalla capolista Juventus, che ieri ha vinto il titolo di Campione d'inverno in Serie A, l'Inter accelera per i rinforzi in questa sessione di calciomercato. Da Eriksen a Vidal, molteplici sono i profili di grande spessore seguiti da Marotta, che nelle prossime ore è pronto a concretizzare alcune delle trattative in corso dopo un importante vertice di mercato avvenuto ieri ad Appiano: clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Inter, vertice tra Marotta e Conte: le ultime

Ieri mattina, dopo il pareggio di sabato tra i nerazzurri e l'Atalanta, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sia l’Ad Beppe Marotta sia il Ds Piero Ausilio si sono presentati ad Appiano, dove hanno avuto modo di confrontarsi con Conte a proposito del mercato.

Il tecnico avrebbe quindi ricevuto garanzie sulle prossime mosse, considerando che alcune trattative sono in via di definizione.

Calciomercato Inter, da Eriksen a Vidal: le ultime

Sono quindi ore decisive per lemosse dell'Inter, che punta a chiudere in tempi rapidi per alcuni obiettivi. Se sull'affare Vidal c'è sempre più pessimismo, filtra invece ottimismo per Eriksen del Tottenham, valutato 20 milioni di euro dagli inglesi, che potrebbero invece ricevere un'offerta da 10 milioni; i nerazzurri, dal canto loro, sono forti del principio d’accordo col giocatore sulla base di un contratto sino al 2024 con uno stipendio da 7,5 milioni netti a stagione. In questo momento, però, è Ashley Young il calciatore più vicino: tra mercoledì e giovedì si attende la fumata bianca per l'accordo fino al giugno 2021 con ingaggio da 3 milioni netti e stagione. Novità importanti, infine, si attendono anche per Giroud del Chelsea, altro grande obiettivo di questo inverno.

