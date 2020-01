CALCIOMERCATO MILAN TODIBO SCHALKE / Niente Milan per Jean-Claude Todibo: il difensore francese lascia il Barcellona per trasferirsi allo Schalke, come anticipato da Calciomercato.it. Trasferimento in prestito secco con il calciatore che questa sera è sbarcato in Germania, come riferisce la 'Bild', accolto dal direttore sportivo del club tedesco, per sostenere le visite mediche.

A lungo corteggiato dal club rossonero, che poi ha virato su, Todibo si trasferisce fino al termine della stagione allo: lunedì attesi i consueti test medici poi la firma sul contratto per il 19enne che in stagione ha collezionato appena tre apparizioni con la maglia blaugrana.

