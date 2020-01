ROMA JUVENTUS PEROTTI / Al termine di Roma-Juventus Diego Perotti ha parlato in zona mista: “Se subisci due gol in 10 minuti contro una squadra del genere è difficile rimontare. Siamo andati vicini a un pareggio che sarebbe stato importante. Abbiamo delle partite dure adesso, dobbiamo reagire. Contro il Torino abbiamo creato tanto, l’atteggiamento c’è stato.

Oggi nei primi 10 minuti non siamo stati all’altezza. Ancora siamo quarti con l’Atalanta e dobbiamo cominciare a vincere per andare in Champions. Oggi non abbiamo giocato bene e non abbiamo fatto il massimo, dobbiamo reagire. Zaniolo? Ci dispiace, soprattutto per l’età che ha, cercheremo di stargli vicino e gli mando un abbraccio”. Infine la polemica sull’Olimpico: “È stato sempre un campo all’altezza della Serie A, c’è sempre qualche buca”.