ROMA JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, nella conferenza stampa che si è tenuta dopo la vittoria all'Olimpico contro la Roma, è tornato a parlare degli spunti più interessarti offerti dalla partita: "Se mi sento pienamente Sarri? Ci sono dei numeri rispetto all'anno scorso che sono totalmente cambiati, per cui sì. Poi devo tenere conto delle caratteristiche dei giocatori, se andassi a replicare quello fatto altrove allenerei me stesso". Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

L'avventura alla Juventus e il primo posto: "Non so se la Juve mi ha cambiato, mia moglie mi dice che sono sempre la stessa testa di ca... di prima.

Campione d'inverno? Mi sono già ampiamente toccato lì sotto, perché i precedenti con il Napoli non sono finiti bene"

La reazione di Dybala: "Nessun giocatore è contento di uscire, ma se hanno queste reazioni è anche colpa vostra perché invece di scuoiare i giocatori quando fanno così, spesso ne parlate anche bene".

