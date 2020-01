MILAN ELLIOTT ARNAULT / AGGIORNAMENTO 00.10 - Niente di vero: Antoine Arnault con una storia su Instagram ha smentito l'intesa per l'acquisizione da parte del gruppo guidato dal padre Bernard del Milan.

23.50 - Il Milan si prepara a cambiare proprietà per la terza volta in pochi anni: secondo quanto scrive su Twitter il giornalista Luca Serafini sarebbe stato trovato l'accordo tra Elliott e il gruppo LVMH per l'acquisizione della società rossonera.

"Accordo Elliott-LVMH per l’acquisizione del Milan: ratifica con l'approvazione del progetto nuovo stadio".

Dell'interesse del gruppo guidato da Bernard Arnault si parla da tempo con le voci che si sono intensificate negli ultimi giorni con le dichiarazioni in questo senso anche di Giorgio Armani. L'arrivo dell'imprenditore francese potrebbe dare nuova linfa ad una società che sta attraversando una crisi che va avanti da anni: se fosse confermata l'intesa, resta da valutare la tempista del passaggio di proprietà legato al via libera al progetto del nuovo stadio con tempi che potrebbero anche non rivelarsi brevi.

