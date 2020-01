JUVENTUS INFORTUNIO DEMIRAL / Distorsione al ginocchio sinistro: questa la prima diagnosi per Merih Demiral, infortunatosi durante il primo tempo di Roma-Juventus. Il difensore turco ha abbandonato il terreno di gioco al 19', sostituito da de Ligt: ancora non si conoscono i tempi di recupero per i quali bisognerà attendere gli accertamenti medici in programma domani.

Saranno proprio gli esami cui si sottoporrà l'exa valutare l'eventuale interessamento dei legamenti, eventualità che potrebbe allungare i tempi di recupero. In caso di stop prolungato, lapotrebbe cambiare idea sulla cessione di Daniele, confermando l'exin rosa.

