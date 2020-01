JUVENTUS ROMA CALCIOMERCATO / Una partita cambia il mercato: Roma-Juventus segna la necessità di nuovi piani per entrambe le società. Colpa degli infortuni di Demiral e Zaniolo per i quali (soprattutto per il giallorosso) si prospettano tempi di recupero molto lunghi. Così Paratici e Petrachi dovranno fare di necessità virtù e modificare le strategie già pianificate per la finestra invernale della campagna trasferimenti e non solo.

Calciomercato Juventus, l'infortunio di Demiral blocca Rugani

Partiamo dai bianconeri: se dovesse essere confermato uno stop lungo per il difensore turco, i dirigenti juventini difficilmente interverranno con acquisti in entrata. Più facile che la mossa sia di togliere dalla lista dei cedibili Rugani che prima di ieri sera era destinato a dire addio a Torino con il Leicester in prima fila per il suo acquisto. L'ex Empoli, invece, potrebbe restare alla Juventus e andare a formare il quartetto di centrali insieme a Bonucci, de Ligt e l'ormai prossimo al rientro Chiellini.

In ottica estiva, invece, Zaniolo era uno dei possibili obiettivi dei bianconeri: il lungo stop potrebbe rendere più complicata l'operazione, già difficile per le elevate richieste della Roma. Così da Torino potrebbero pensare di orientarsi su altri giovani, in primo luogo Chiesa.

Calciomercato Roma, da Politano a Carrasco: Zaniolo ko, cercasi esterno

Discorso diverso per la Roma con Petrachi che dovrà valutare le possibili opzioni per un attaccante esterno: i nomi più 'caldi' sono quelli che portano a Politano e Suso, già in precedenza accostati ai giallorossi. Il primo è in uscita dall'Inter e per lui si è parlato anche di Milan (scambio con Kessie) e Napoli (con Llorente in nerazzurro); il secondo, invece, sembra aver chiuso la sua avventura in rossonero: piace al Siviglia ma, come raccontato da Calciomercato.it, al momento non c'è nessuna trattativa concreta in atto. Difficile la pista che porta a Mertens, nonostante il contratto in scadenza a fine stagione. Altro nome buono può essere quello di Yannick Carrasco del Dalian: lo spagnolo ha voglia di tornare in Europa e potrebbe diventare un'occasione per i giallorossi, anche se c'è da valutare l'esborso economico che l'operazione comporterebbe.

