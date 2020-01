CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO POLITANO SUSO / Il calciomercato della Roma è destinato a cambiare dopo il brutto infortunio rimediato da Zaniolo in occasione della sfida contro la Juventus: in attesa di capire quale sarà l'esito degli accertamenti medici a cui si sottoporrà il gioiello giallorosso, Petrachi è costretto a correre ai ripari e a tornare sul mercato per cercare di regalare a Fonseca un nuovo esterno sinistro d'attacco dove al momento la Roma può contare sul solo Under. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Roma, infortunio Zaniolo: Petrachi corre ai ripari.

Nel pre partita di Roma-Juventus, Petrachi ha tracciato l'identikit del possibile nuovo rinforzo che potrebbe andare a rafforzare la mediana giallorossa. Ma dopo l'infortunio di Zaniolo è chiaro che la strategia è destinata a cambiare: potrebbe esserci un ritorno di fiamma improvviso per il rossonero Suso e il nerazzurro Politano. Entrambi infatti potrebbero lasciare rispettivamente Milan e Inter durante questa finestra di mercato: lo spagnolo potrebbe cambiare aria dopo l'arrivo di Pioli sulla panchina rossonera, smentite le voci di un possibile interesse del Siviglia. Più difficile l'operazione Politano per il discorso legato al vivaio: l'esterno di Conte è stato venduto per circa 3 milioni di euro, bisognerà capire quale sarà il suo impatto sul bilancio giallorosso.

