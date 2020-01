ROMA JUVENTUS ALEX SANDRO RIGORE / Calcio di rigore per la Roma al 67' della sfida della Juventus con i bianconeri avanti per 2-0: tocca all'arbitro Guida, richiamato dal Var, decretare il penalty per un fallo di mano di Alex Sandro su colpo di testa di Under.

Il brasiliano respinge prima con il petto poi con la mano accompagna la palla fuori dal terreno di gioco. Un intervento in primo momento non sanzionato dal direttore di gara che è stato poi richiamato dal Var a rivedere l'azione: la in field review spinge Guida a cambiare la sua decisione e fischiare il rigore alla Roma che Perotti poi trasforma riaprendo il match.