CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL RUGANI / La gioia per il gol cancellata in pochi minuti: per Merih Demiral Roma-Juventus è terminata dopo 19 giri di orologio. Un infortunio al ginocchio ha costretto il difensore turco a lasciare il terreno di gioco, con de Ligt che è entrato al suo posto. Un ko che potrebbe cambiare il calciomercato della società bianconera: in un primo momento, Demiral è apparso molto dolorante, tanto che il compagno di squadra si è subito svestito per entrare in campo.

Sostituzione ritardata di qualche minuto visto che l'ex Sassuolo ha provato a rientrare in campo, senza però riuscirci: proprio questo fa sperare che l'infortunio possa essere meno grave del previsto.

LEGGI ANCHE --->Juventus, non solo Leicester: altra inglese per Rugani

Nel caso in cui venisse confermata la prima impressione, la Juventus potrebbe togliere dal mercato Rugani: il difensore ex Empoli era destinato a lasciare Torino in questa finestra di mercato, con la Premier League come destinazione più probabile (Leicester e Arsenal interessate). La presenza di de Ligt e Demiral davanti a lui nelle gerarchie di Sarri, il ritorno di Chiellini con Bonucci come inamovibile, spingevano Rugani verso l'addio, considerata anche la possibile esclusione dalla lista Champions. Tutto o quasi cancellato in attesa del verdetto degli accertamenti medici cui si sottoporrà il compagno di squadra: se per Demiral lo stop sarà lungo, Rugani resterà a Torino, salvo possibili colpi di scena.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Chiellini avvicina Rugani alla Premier